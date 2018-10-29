Дуда не исключает, что Россия может напасть на Польшу
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, информирует Польское радио.
Дуда подчеркнул, что ключом в НАТО является солидарность, совместная ответственность и расходы. Комментируя сотрудничество с Германией, он подчеркнул, что "безопасность – это также энергетика".
Дуду спросили о том, насколько опасным является президент России в связи с угрозами для Польши и других стран восточной части ЕС.
"Сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. Светлой памяти президент Лех Качиньский предсказал развитие ситуации. Он сказал, цитирую: сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время на Польшу", - сказал президент Польши.
Президент отметил, что "сегодня имперские амбиции Москвы являются очевидными для каждого".
- 25 октября в правительстве Польши выразили уверенность в пролонгации антироссийских санкций, несмотря на призыв премьер-министра Италии Джузеппе Конте отменить их.
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