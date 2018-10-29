Дуда не исключает, что Россия может напасть на Польшу

29 октября, 2018, 09:20

Сегодня имперские амбиции Москвы являются очевидными для каждого, поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, информирует Польское радио.

Дуда подчеркнул, что ключом в НАТО является солидарность, совместная ответственность и расходы. Комментируя сотрудничество с Германией, он подчеркнул, что "безопасность – это также энергетика".

Дуду спросили о том, насколько опасным является президент России в связи с угрозами для Польши и других стран восточной части ЕС.

"Сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. Светлой памяти президент Лех Качиньский предсказал развитие ситуации. Он сказал, цитирую: сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время на Польшу", - сказал президент Польши.

Президент отметил, что "сегодня имперские амбиции Москвы являются очевидными для каждого".