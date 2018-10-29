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Дуда не исключает, что Россия может напасть на Польшу

Сегодня имперские амбиции Москвы являются очевидными для каждого, поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, информирует Польское радио.

Дуда подчеркнул, что ключом в НАТО является солидарность, совместная ответственность и расходы. Комментируя сотрудничество с Германией, он подчеркнул, что "безопасность – это также энергетика".

Дуду спросили о том, насколько опасным является президент России в связи с угрозами для Польши и других стран восточной части ЕС.

"Сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. Светлой памяти президент Лех Качиньский предсказал развитие ситуации. Он сказал, цитирую: сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время на Польшу", - сказал президент Польши.

Президент отметил, что "сегодня имперские амбиции Москвы являются очевидными для каждого".

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