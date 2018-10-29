Дефицит госбюджета в этом году составил 7,3 млрд грн
29 октября, 2018, 22:58
В январе-сентябре 2018 года дефицит государственного бюджета Украины составил 7,3 млрд грн
Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины, передает "Интерфакс-Украина".
По данным госказны, дефицит общего фонда за 9 месяцев текущего года составил 11,3 млрд грн, бюджет спецфонда сведен с профицитом в 4 млрд грн.
Заимствования за указанный период составили 141,1 млрд грн при запланированных 226,4 млрд грн, погашение - 152,6 млрд грн при запланированных 175,7 млрд грн. От приватизации поступило 77,3 млн грн при запланированных 21,3 млрд грн.
Сводный бюджет Украины за 9 месяцев выполнен с профицитом 14,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 45 млрд грн. Местные бюджеты за 9 месяцев сведены с профицитом 21,8 млрд грн.
- Напомним, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2019-2020 годы до 2,7% и 3,4% соответственно.
- 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2019 год.
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