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Дефицит госбюджета в этом году составил 7,3 млрд грн

В январе-сентябре 2018 года дефицит государственного бюджета Украины составил 7,3 млрд грн

Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины, передает "Интерфакс-Украина".

По данным госказны, дефицит общего фонда за 9 месяцев текущего года составил 11,3 млрд грн, бюджет спецфонда сведен с профицитом в 4 млрд грн.

Заимствования за указанный период составили 141,1 млрд грн при запланированных 226,4 млрд грн, погашение - 152,6 млрд грн при запланированных 175,7 млрд грн. От приватизации поступило 77,3 млн грн при запланированных 21,3 млрд грн.

Сводный бюджет Украины за 9 месяцев выполнен с профицитом 14,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 45 млрд грн. Местные бюджеты за 9 месяцев сведены с профицитом 21,8 млрд грн.

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