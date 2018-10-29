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Английский футбольный клуб подтвердил гибель своего владельца


фото: twitter
Английский футбольный клуб "Лестер" подтвердил гибель своего владельца в катастрофе вертолета

Об этом сообщает "Лестер" в twitter.

"Лестер" подтвердил, что владелец клуба Вичай Шривадханапрабха погиб. Авария произошла возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Вертолет с 60-летним таиландским миллиардером разбился вблизи арены. На борту, кроме самого Шривадханапрабхы, находилась его дочь, два его помощника и пилот.

"С глубоким сожалением и разбитым сердцем мы подтверждаем, что Вичай Шривадханапрабха, президент клуба, был среди тех, кто потерял свою жизнь в субботу вечером, когда вертолет с ним и еще четырьмя людьми разбился возле стадиона", - сообщили в клубе.

В связи с трагедией, "Лестер" перенес предназначенный на 30 октября матч Кубка английской футбольной лиги против "Тоттенхэма".

Шривадханапрабха, что входит в десятку самых богатых граждан Таиланда, приобрел "Лестер" в 2010 году за $ 50,5 млн, а в 2011 году возглавил правление клуба. С тех пор стоимость клуба, по оценкам экспертов, выросла в десять раз.

Состояние бизнесмена составляло около $ 5 млрд. Значительную его часть он заработал благодаря своей сети магазинов беспошлинной торговли King Power.

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