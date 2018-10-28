Жан Беленюк стал серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе
27-летний киевлянин Жан Беленюк завоевал серебряную медаль в весовой категории до 87 кг и стал вице-чемпионом мира-2018 по греко-римской борьбе, сообщает Укринформ.
Беленюк в 1/16 финала победил Эйвилдас Станкевичус из Литвы (4:2), в 1/8 финала взял верх над представителем Армении Артуром Шахиняном (4:1), в четвертьфинале поборол иранца Хоссейна Ахмада Нури (4:2), в полуфинале выиграл у азербайджанца Ислама Аббасова (5:1), а в решающей схватке за золото уступил Метеханому Башару из Турции (1:2).
Это третья медаль Беленюк на чемпионатах мира после бронзы в Ташкенте-2014 и золота в Лас-Вегасе-2015. На счету украинского борца греко-римского стиля также серебро Олимпийских игр 2016, два золота (2014, 2016) и бронза (2012) на чемпионатах Европы, серебро Европейских игр (2015).
В активе сборной Украины в венгерской столице пять наград - 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.
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