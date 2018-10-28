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За сутки на Донбассе погиб один военный

За прошедшие сутки, 27 октября, оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск

Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 5 раз.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. Во время боевых действий погиб один воин из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках последнего в течение дня оккупанты применили это оружие дважды.

Как информирует штаб ООС, в районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье противник проявил наибольшую огневую активность.

По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск уничтожено, еще двое - ранены.

"В течение суток враг открывал огонь один раз, вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь - нет", - пишет штаб.

Как сообщалось, российская разведка под видом научной миссии изучает украинский берег Азова.

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