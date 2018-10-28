За сутки на Донбассе погиб один военный
Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 5 раз.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. Во время боевых действий погиб один воин из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках последнего в течение дня оккупанты применили это оружие дважды.
Как информирует штаб ООС, в районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Приазовье противник проявил наибольшую огневую активность.
По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск уничтожено, еще двое - ранены.
"В течение суток враг открывал огонь один раз, вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь - нет", - пишет штаб.
Как сообщалось, российская разведка под видом научной миссии изучает украинский берег Азова.
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