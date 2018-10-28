В Великобритании в аварии вертолета погиб владелец футбольного клуба "Лестер", пилоты и дочь - также
Об этом сообщает Sky Sports.
Владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишаи Шривадданапрабха погиб во время аварии вертолета. Также погибли его дочь и два пилота.
Вертолет, принадлежащий тайскому миллиардеру, разбился через несколько секунд после взлета в 200 метрах от домашней арены клуба. Он упал на парковке. Причиной аварии называют проблемы с рулевым винтом. Инцидент произошел после матча чемпионата Англии "Лестер" — "Вест Хэм Юнайтед".
По словам очевидцев, вертолет взлетел с площадки через 45 минут после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1), но через несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку, что находится приблизительно в 200 ярдов (примерно 183 м) от стадиона.
- Как сообщалось, в Филиппинском море на американский авианосец упал вертолет.
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