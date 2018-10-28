В течение недели Нацполиция прекратила преступную деятельность на территории страны трех "воров в законе"

28 октября, 2018, 22:31

Все они - иностранцы, прибывшие в Украину с целью осуществления контроля за деятельностью определенных преступных группировок. Разоблачить преступников удалось благодаря кропотливой работе полицейских Департамента стратегических расследований Национальной полиции и его новосозданных территориальных подразделений

Об этом 28 октября 2018 года информирует Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, работники криминальной полиции выяснили, что 41-летний иностранец, известный в криминальных кругах под прозвищем "Джейран Хонский", пытается попасть в Украину, чтобы руководить преступными группами, занимающимися незаконным завладением автотранспорта.

Правоохранители не допустили визита "нежелательного гостя": 25 октября, при содействии Государственной пограничной службы, полицейские задержали вора прямо в аэропорту города Харькова. Мужчину вернули рейсом в Стамбул.

Сейчас Службой безопасности Украины ему запрещен въезд на территорию нашего государства на 5 лет.

Другие два "авторитета" уже неоднократно выдворялись с территории Украины, но незаконным путем возвращались в страну снова.

В частности, 36-летнего "вора в законе" по кличке «Тенго Гальский» в апреле этого года, уже принудительно выдворяли из Украины с запретом въезда до 2021 года.

Однако, через непродолжительное время он незаконно вернулся для осуществления контроля за преступными группировками, которые совершают квартирные кражи.

26 октября сотрудники ДВР задержали "Тенго" в Киеве. Сейчас работники Государственной миграционной службы вора поместили в пункт временного пребывания иностранцев (ПТПІ).

Относительно третьего «вора в законе» по прозвищу "Дато Агджабединский" работники ДСР установили, что он прибыл на территорию Киевского региона, для контроля за преступными группами своих земляков.

27 октября при содействии Государственной миграционной службы 32-летнего уроженца Азербайджана принудительно выдворили за пределы нашей страны.

Следовательно, «Дато» запрещен въезд в Украину на 10 лет.