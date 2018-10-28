 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В течение недели Нацполиция прекратила преступную деятельность на территории страны трех "воров в законе"

Все они - иностранцы, прибывшие в Украину с целью осуществления контроля за деятельностью определенных преступных группировок. Разоблачить преступников удалось благодаря кропотливой работе полицейских Департамента стратегических расследований Национальной полиции и его новосозданных территориальных подразделений

Об этом 28 октября 2018 года информирует Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, работники криминальной полиции выяснили, что 41-летний иностранец, известный в криминальных кругах под прозвищем "Джейран Хонский", пытается попасть в Украину, чтобы руководить преступными группами, занимающимися незаконным завладением автотранспорта.

Правоохранители не допустили визита "нежелательного гостя": 25 октября, при содействии Государственной пограничной службы, полицейские задержали вора прямо в аэропорту города Харькова. Мужчину вернули рейсом в Стамбул.

Сейчас Службой безопасности Украины ему запрещен въезд на территорию нашего государства на 5 лет.

Другие два "авторитета" уже неоднократно выдворялись с территории Украины, но незаконным путем возвращались в страну снова.

В частности, 36-летнего "вора в законе" по кличке «Тенго Гальский» в апреле этого года, уже принудительно выдворяли из Украины с запретом въезда до 2021 года.

Однако, через непродолжительное время он незаконно вернулся для осуществления контроля за преступными группировками, которые совершают квартирные кражи.

26 октября сотрудники ДВР задержали "Тенго" в Киеве. Сейчас работники Государственной миграционной службы вора поместили в пункт временного пребывания иностранцев (ПТПІ).

Относительно третьего «вора в законе» по прозвищу "Дато Агджабединский" работники ДСР установили, что он прибыл на территорию Киевского региона, для контроля за преступными группами своих земляков.

27 октября при содействии Государственной миграционной службы 32-летнего уроженца Азербайджана принудительно выдворили за пределы нашей страны.

Следовательно, «Дато» запрещен въезд в Украину на 10 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

28 октября, 2018 воскресенье

27 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать