В столице квартирные воры, убегая от полиции, разбили семь автомобилей
28 октября, 2018, 12:53
Квартирные воры начали убегать на автомобиле Мерседес, во время погони разбив семь автомобилей на стоянке
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Происшествие случилось в 4:30 в Деснянском районе Киева на улице Лисковской.
Квартирные воры залезли в помещение, в котором находился владелец. Когда двое злоумышленников начали убегать на автомобиле Мерседес, их стали преследовать сотрудники полиции.
Во время погони грабители разбили 7 авто на стоянке. В ходе задержания злоумышленники начали сопротивляться.
- Как сообщалось, под Черниговом задержали мать, которая утопила двоих детей.
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