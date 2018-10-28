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В столице квартирные воры, убегая от полиции, разбили семь автомобилей

Квартирные воры начали убегать на автомобиле Мерседес, во время погони разбив семь автомобилей на стоянке

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Происшествие случилось в 4:30 в Деснянском районе Киева на улице Лисковской.

Квартирные воры залезли в помещение, в котором находился владелец. Когда двое злоумышленников начали убегать на автомобиле Мерседес, их стали преследовать сотрудники полиции.

Во время погони грабители разбили 7 авто на стоянке. В ходе задержания злоумышленники начали сопротивляться.

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