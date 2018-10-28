В столице квартирные воры, убегая от полиции, разбили семь автомобилей

28 октября, 2018, 12:53

Квартирные воры начали убегать на автомобиле Мерседес, во время погони разбив семь автомобилей на стоянке

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Происшествие случилось в 4:30 в Деснянском районе Киева на улице Лисковской.

Квартирные воры залезли в помещение, в котором находился владелец. Когда двое злоумышленников начали убегать на автомобиле Мерседес, их стали преследовать сотрудники полиции.

Во время погони грабители разбили 7 авто на стоянке. В ходе задержания злоумышленники начали сопротивляться.