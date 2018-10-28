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В столице двое человек получили травмы из-за столкновения двух легковушек

В Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Шухевича в столкновении двух легковушек пострадало двое людей

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

По предварительной информации, водитель Chevrolet, поворачивая налево, не пропустил встречный Renault. От удара обломки автомобилей разлетелись на десятки метров.

В результате столкновения травмы получили пассажир Renault и водитель Chevrolet. Они были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

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