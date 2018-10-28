В столице двое человек получили травмы из-за столкновения двух легковушек
28 октября, 2018, 10:32
В Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Шухевича в столкновении двух легковушек пострадало двое людей
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
По предварительной информации, водитель Chevrolet, поворачивая налево, не пропустил встречный Renault. От удара обломки автомобилей разлетелись на десятки метров.
В результате столкновения травмы получили пассажир Renault и водитель Chevrolet. Они были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.
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