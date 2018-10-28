В Николаеве загорелся ресторан

28 октября, 2018, 19:55

В воскресенье, 28 октября 2018 года, в 09:08 на линию "101" поступило сообщение о пожаре в ресторане на проспекте Центральном Центрального района города Николаева

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По указанному адресу выехал дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что на кухне заведения загорелась вытяжка и образовалось плотное задымление.

Спасатели оперативно осуществили проливку очага возгорания, уже в 09:23 пожар на незначительной площади локализован, 09:27 - ликвидирован. По предварительным данным его причиной является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

От ГСЧС работало 11 человек личного состава и 3 единицы техники.