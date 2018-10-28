В Музычах под Киевом поймали педофила
Злоумышленник был соседом ребенка, жил с ним в одном общежитии, информирует отдел коммуникации полиции Киевщины.
По словам граждан, он совершил в отношении малолетнего развратные действия, в общем часто хулиганил и злоупотреблял спиртным. Сейчас пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи.
Правоохранители опрашивают местных жителей и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.
Открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-