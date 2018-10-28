В Музычах под Киевом поймали педофила

28 октября, 2018, 21:50

В селе Музычи Киево-Святошинского района Киевской области местные жители задержали и передали Нацполиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги

Злоумышленник был соседом ребенка, жил с ним в одном общежитии, информирует отдел коммуникации полиции Киевщины.

По словам граждан, он совершил в отношении малолетнего развратные действия, в общем часто хулиганил и злоупотреблял спиртным. Сейчас пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи.

Правоохранители опрашивают местных жителей и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.