В Москве и Санкт-Петербурге вышли против репрессий со стороны ФСБ. Всех задержали
28 октября, 2018, 16:40
В Москве в воскресенье, 28 октября 2018 года, после акции "За наших и ваших детей" в поддержку обвиняемых по "Пензенскому делу" и делу "Нового величия", которая прошла возле главного здания ФСБ на Лубянской площади, часть участников пошла шествием по центральным улицам российской столицы
Об этом передает Каспаров.Ru.
Походкой от Лубянки пошли около 50 молодых людей. Они хлопали в ладоши и скандировали: "Отменить 282 (политическая статья УК России - ред.)!", "Правительство в отставку!", "Россия без Путина!".
На Тверской полиция задержала всех участников шествия, в том числе несовершеннолетних.
При этом в Петербурге людей хватали на Невском проспекте. Сообщается о 40 задержанных.
- Как считают родители преследуемых по делу "Нового величия", одноименную подпольную политическую организацию создали сами сотрудники ФСБ. При этом репрессии продолжаются настоящие, а не фейковые, отмечают они.
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