 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Грузии начались президентские выборы

В Грузии в воскресенье, 28 октября, начались выборы президента: главу государства в последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования

Об этом сообщает ТАСС.

Выборы президента Грузии стартовали в воскресенье в 08:00 по местному времени. Одним из первых проголосовал премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, он пришел на избирательный участок в Дидубийском районе Тбилиси.

На пост президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Среди них - два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве". Оба кандидата возглавляли МИД Грузии Михаила Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским Союзом и НАТО.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Не стала участвовать в выборах и лидер оппозиционной партии Демократическое движение, бывшая глава парламента Нино Бурджанадзе.

Как известно, год назад парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это означает, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местной власти. При этом его полномочия будут значительно сокращены.

Всего будут работать 3703 избирательных участка.

Предварительные данные Центральной избирательной комиссии об итогах выборов появятся в ночь на понедельник, 29 октября. Для победы в первом туре выборов необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2018 воскресенье

27 октября, 2018 суббота

больше новостей

28 октября, 2018 воскресенье

27 октября, 2018 суббота

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать