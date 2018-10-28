В Грузии начались президентские выборы

28 октября, 2018, 09:56

В Грузии в воскресенье, 28 октября, начались выборы президента: главу государства в последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования

Об этом сообщает ТАСС.

Выборы президента Грузии стартовали в воскресенье в 08:00 по местному времени. Одним из первых проголосовал премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, он пришел на избирательный участок в Дидубийском районе Тбилиси.

На пост президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Среди них - два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве". Оба кандидата возглавляли МИД Грузии Михаила Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским Союзом и НАТО.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Не стала участвовать в выборах и лидер оппозиционной партии Демократическое движение, бывшая глава парламента Нино Бурджанадзе.

Как известно, год назад парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это означает, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местной власти. При этом его полномочия будут значительно сокращены.

Всего будут работать 3703 избирательных участка.

Предварительные данные Центральной избирательной комиссии об итогах выборов появятся в ночь на понедельник, 29 октября. Для победы в первом туре выборов необходимо набрать более 50% голосов избирателей.