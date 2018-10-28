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В Армении мужчина ворвался в здание правительства с гранатой

43-летний мужчина ворвался в здание правительства Армении с гранатой в руке и угрожал взорвать себя

Об этом сообщает издание "Кавказский узел".

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 27 октября. Полицейские задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье ч.1 235 УК Армении (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия, взрывчатки).

Как выяснилось, задержанный гражданин Армении.

В тот момент, когда мужчина пытался ворваться в здание правительства, там находился исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян.

Помощник премьера Арен Мкртчян отметил, что «в здании никакой паники нет» и подробности инцидента ему неизвестны.

"Подробности мне неизвестны. Я спустился вниз, когда его уже обезвредили и увезли", — добавил и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян.

По данным МЧС Армении, в результате инцидента пострадавших нет.

Мужчине грозит арест или лишение свободы на срок до трех месяцев и штраф в размере до пятисот размеров минимальной заработной платы.

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