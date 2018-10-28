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Украинский боксер проиграл в США бой за титул чемпиона мира

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) потерпел поражение в поединке против американца Даниэля Джейкобса (35-2, 29 КО) и не сумел стать чемпионом мира по версии IBF в среднем весе

Об этом сообщает НВ.

Соперники провели на ринге 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей одержал победу американец: 115:112, 115:112 и 113:114.

В первом раунде украинец попал в нокдаун, а во втором серьезно зацепил соперника трехударной комбинацией.

Поединок проходил в Нью-Йорке на малой арене Madison Square Garden.

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