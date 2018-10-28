Украинский боксер проиграл в США бой за титул чемпиона мира

28 октября, 2018, 14:07

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) потерпел поражение в поединке против американца Даниэля Джейкобса (35-2, 29 КО) и не сумел стать чемпионом мира по версии IBF в среднем весе