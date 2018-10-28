Украинские спасатели вышли в финал на чемпионате мира по пожарному кросфиту в Калифорнии

28 октября, 2018, 21:12

В городе Сакраменто (Калифорния, США) с 22 по 27 октября проходил чемпионат мира по пожарному кросфиту 3M Scott Firefighter Combat Challenge WorldsXXVII, в котором также принимали участие и украинские спасатели

Это Роман Сильчук и Вадим Петрук с Ровенщины, а также киевляне Владимир Сковородка, Александр Баран и Оксана Чехмейстренко, информирует пресс-служба ГСЧС.

Участниками соревнований также были спасатели из Литвы, Польши, Словении, Словакии, Чехии, Франции, Новой Зеландии, Кувейта, Аргентины, Канады и Соединенных Штатов Америки.

Данные соревнования можно считать для наших спасателей успешными, ведь по результатам полуфинальных стартов, все украинские спортсмены, которые на соревнованиях представляли Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, прошли в финал, который проходил 27 октября.

По результатам индивидуальных забегов среди мужчин, в котором принимали участие около 200 спасателей, Сильчук занял 62-е место, Баран, который в течение своего выступления лидировал перед финишем упал вместе с манекеном, из-за чего потерял много времени и в результате стал 63-м. Петрук занял 76-е место, а Сковородка - 83-е.

Среди женщин в индивидуальных соревнованиях наша Чехмейстренко заняла 15-е место среди 40 участниц.

В категории "Тандем", Баран и Сковородка вошли в 10-ку лучших, а Сильчук и Петрук в 20-ку сильнейших.

Также наша сборная принимала участие в эстафетных соревнованиях, где показала неплохие результаты среди 25 команд-участников.