 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинские спасатели вышли в финал на чемпионате мира по пожарному кросфиту в Калифорнии

В городе Сакраменто (Калифорния, США) с 22 по 27 октября проходил чемпионат мира по пожарному кросфиту 3M Scott Firefighter Combat Challenge WorldsXXVII, в котором также принимали участие и украинские спасатели

Это Роман Сильчук и Вадим Петрук с Ровенщины, а также киевляне Владимир Сковородка, Александр Баран и Оксана Чехмейстренко, информирует пресс-служба ГСЧС.

Участниками соревнований также были спасатели из Литвы, Польши, Словении, Словакии, Чехии, Франции, Новой Зеландии, Кувейта, Аргентины, Канады и Соединенных Штатов Америки.

Данные соревнования можно считать для наших спасателей успешными, ведь по результатам полуфинальных стартов, все украинские спортсмены, которые на соревнованиях представляли Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, прошли в финал, который проходил 27 октября.

По результатам индивидуальных забегов среди мужчин, в котором принимали участие около 200 спасателей, Сильчук занял 62-е место, Баран, который в течение своего выступления лидировал перед финишем упал вместе с манекеном, из-за чего потерял много времени и в результате стал 63-м. Петрук занял 76-е место, а Сковородка - 83-е.

Среди женщин в индивидуальных соревнованиях наша Чехмейстренко заняла 15-е место среди 40 участниц.

В категории "Тандем", Баран и Сковородка вошли в 10-ку лучших, а Сильчук и Петрук в 20-ку сильнейших.

Также наша сборная принимала участие в эстафетных соревнованиях, где показала неплохие результаты среди 25 команд-участников.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

28 октября, 2018 воскресенье

27 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать