Украина получила право проводить следующие Игры непокоренных - президент
Об этом он написал в Facebook.
"Считаю, что украинцы сейчас - одна из самых непокоренных наций в мире. Мы завоевали право проводить Игры Непокоренных, и надеюсь, мы будем принимать эти соревнования в Украине", - заявил глава государства.
Он напомнил, что накануне по телефону общался с представителями Украины на этих соревнованиях, которые состоялись в Сиднее: "Поздравил их с невероятными результатами: 20 медалей, 7 из которых золотые. Наши Непокоренные – лучшие. Они – лицо Украины – сильное, красивое, патриотическое".
В той беседе участники команды украинских Непокоренных рассказали о своем общении с британским принцем Гарри и о том, что напомнили ему о предварительной договоренности с президентом Порошенко о проведении следующих "Игр непокоренных" в Украине.
Принц Гарри является основателем Игр непокоренных (Invictus Games - спортивных соревнований для ветеранов, получивших ранения во время боевых действий. Первые такие Игры Непокоренных состоялись в 2014 году.
- Как сообщалось, призеров украинской команды Invictus Games награждены отличиями МВД.
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