Украина получила право проводить следующие Игры непокоренных - президент

28 октября, 2018, 13:42

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что следующие Игры непокоренных будет принимать Украина, которая завоевала это право.

Об этом он написал в Facebook.

"Считаю, что украинцы сейчас - одна из самых непокоренных наций в мире. Мы завоевали право проводить Игры Непокоренных, и надеюсь, мы будем принимать эти соревнования в Украине", - заявил глава государства.

Он напомнил, что накануне по телефону общался с представителями Украины на этих соревнованиях, которые состоялись в Сиднее: "Поздравил их с невероятными результатами: 20 медалей, 7 из которых золотые. Наши Непокоренные – лучшие. Они – лицо Украины – сильное, красивое, патриотическое".

В той беседе участники команды украинских Непокоренных рассказали о своем общении с британским принцем Гарри и о том, что напомнили ему о предварительной договоренности с президентом Порошенко о проведении следующих "Игр непокоренных" в Украине.

Принц Гарри является основателем Игр непокоренных (Invictus Games - спортивных соревнований для ветеранов, получивших ранения во время боевых действий. Первые такие Игры Непокоренных состоялись в 2014 году.