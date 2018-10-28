Участник телепроекта "Новые лидеры" разработал программу бесплатной правовой грамотности для пенсионеров
Об этом участник проекта рассказал 28 октября 2018 в эфире Еспресо.TV.
Сейчас "площадка" работает по двум адресам в Киеве: в библиотеке им. Достоевского на улице Образования, 14-а и в территориальном центре обслуживания населения Соломенского района на улице Волынской, 2.
При этом на Образования, 14-а обращаться могут все пенсионеры, независимо от места регистрации.
По словам Бреуса, занятия помогают ему проводить студенты с юридической клиники Академии адвокатуры Украины и работники одного из адвокатских бюро. Кроме того, иногда имеют место встречи со всеми желающими в Киевской области.
"Моей личной задачей было показать, как при минимуме ресурсов и, возможно, даже при их отсутствии, можно сделать какой-то социально полезный проект. Тот проект, который будет реально нести социальную ценность", - пояснил правозащитник.
Вместе с тем, он выступает против сотрудничества с политиками или определенными деловыми кругами:
"Мы понимали, что как только в какую хорошую социальную инициативу хочет кто-то вмешаться из бизнеса или из политики, это всегда может привести к нежелательным последствиям".
Основной принцип деятельности разработанной им образовательной программы - "качество и социальная направленность". То есть все это обязательно проходит бесплатно.
"Результат работы с людьми будет только тогда, когда она будет системной. Мы не просто сделали какое-то мероприятие, помахали ручкой и до свидания. Мы сказали людям:" Если Вы будете посещать наши мероприятия системно, если Вы будете знать сроки исковой давности, признаки различных договоров, а также, как защищать свои права как потребителя и т.д., у Вас тогда будет непосредственно результат ". Мы стараемся показывать практику, они в конце решают различные задачи, у них есть домашние задания. Им нужно подготовить информационный запрос и тому подобное. Мы стараемся проводить с ними и некоторые дискуссии ", - отметил Бреус.
Справка
Напомним, телепроект "Новые лидеры" продолжается с 4 октября. Программа создана медиа-группой StarLightMedia.
"Новые лидеры" является общественной инициативой, которая реализуется в мультимедийном формате: в сети Интернет и в эфире двух украинских телевизионных каналов, - ICTV и "Еспресо".
13 и 14 октября зрители Еспресо уже смогли посмотреть отборочные туры проекта, 18 октября состоялся первый прямой эфир с голосованием зрителей. Каждый четверг в 22.20 можно следить за продолжением соревнований финалистов конкурса.
Участники представляют свои проекты - социально значимые инициативы. В частности, бесплатные учебные центры для желающих открыть малый и средний бизнес, передвижной госпиталь в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской области, государственный национальный центр трансплантологии и другие.
Лучшие проекты выберут зрители путем SMS-голосования. По результатам, один из конкурсантов будет оставлять телешоу еженедельно. Финалист получит миллион гривен на реализацию собственной идеи.
Несмотря на конкуренцию между участниками, все проекты достойны внимания, имеют большой потенциал и способны улучшить жизнь в нашей стране. Поэтому каждый лидер будет приглашен на отдельное интервью в передаче телеканала "Еспресо", где он сможет больше рассказать о своей инициативе.
- Перед этим врач-трансфузиолог Кременчугского роддома и экс-участник телепроекта "Новые лидеры" Ростислав Зауральський рассказал в эфире Еспресо.TV о проблеме заготовки, хранения и использования аутоплазмы.
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