Участник телепроекта "Новые лидеры" разработал программу бесплатной правовой грамотности для пенсионеров

28 октября, 2018, 18:02

Сергей Бреус в телевизионном проекте "Новые лидеры" представлял авторские наработки с бесплатных занятий по правозащите. Его разработка изначально называлась "Юридический хаб для людей старшего возраста", но по совету жюри он переименовал ее на "Площадку правового образования для людей старшего возраста"

Об этом участник проекта рассказал 28 октября 2018 в эфире Еспресо.TV.

Сейчас "площадка" работает по двум адресам в Киеве: в библиотеке им. Достоевского на улице Образования, 14-а и в территориальном центре обслуживания населения Соломенского района на улице Волынской, 2.

При этом на Образования, 14-а обращаться могут все пенсионеры, независимо от места регистрации.

По словам Бреуса, занятия помогают ему проводить студенты с юридической клиники Академии адвокатуры Украины и работники одного из адвокатских бюро. Кроме того, иногда имеют место встречи со всеми желающими в Киевской области.

"Моей личной задачей было показать, как при минимуме ресурсов и, возможно, даже при их отсутствии, можно сделать какой-то социально полезный проект. Тот проект, который будет реально нести социальную ценность", - пояснил правозащитник.

Вместе с тем, он выступает против сотрудничества с политиками или определенными деловыми кругами:

"Мы понимали, что как только в какую хорошую социальную инициативу хочет кто-то вмешаться из бизнеса или из политики, это всегда может привести к нежелательным последствиям".

Основной принцип деятельности разработанной им образовательной программы - "качество и социальная направленность". То есть все это обязательно проходит бесплатно.

"Результат работы с людьми будет только тогда, когда она будет системной. Мы не просто сделали какое-то мероприятие, помахали ручкой и до свидания. Мы сказали людям:" Если Вы будете посещать наши мероприятия системно, если Вы будете знать сроки исковой давности, признаки различных договоров, а также, как защищать свои права как потребителя и т.д., у Вас тогда будет непосредственно результат ". Мы стараемся показывать практику, они в конце решают различные задачи, у них есть домашние задания. Им нужно подготовить информационный запрос и тому подобное. Мы стараемся проводить с ними и некоторые дискуссии ", - отметил Бреус.

Справка

Напомним, телепроект "Новые лидеры" продолжается с 4 октября. Программа создана медиа-группой StarLightMedia.

"Новые лидеры" является общественной инициативой, которая реализуется в мультимедийном формате: в сети Интернет и в эфире двух украинских телевизионных каналов, - ICTV и "Еспресо".

13 и 14 октября зрители Еспресо уже смогли посмотреть отборочные туры проекта, 18 октября состоялся первый прямой эфир с голосованием зрителей. Каждый четверг в 22.20 можно следить за продолжением соревнований финалистов конкурса.

Участники представляют свои проекты - социально значимые инициативы. В частности, бесплатные учебные центры для желающих открыть малый и средний бизнес, передвижной госпиталь в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской области, государственный национальный центр трансплантологии и другие.

Лучшие проекты выберут зрители путем SMS-голосования. По результатам, один из конкурсантов будет оставлять телешоу еженедельно. Финалист получит миллион гривен на реализацию собственной идеи.

Несмотря на конкуренцию между участниками, все проекты достойны внимания, имеют большой потенциал и способны улучшить жизнь в нашей стране. Поэтому каждый лидер будет приглашен на отдельное интервью в передаче телеканала "Еспресо", где он сможет больше рассказать о своей инициативе.