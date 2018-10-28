УАПЦ: у нас сейчас нет с УПЦ КП никаких консультаций об объединении
Об этом информирует РБК-Украина.
"В светской жизни, когда, например, организовывают какую-то партию, всегда есть какой-то проект устава. А если устава не будет, то кто пойдет на собор?.. Это безумие! Сейчас же ничего этого нет", - подчеркнул Макарий.
В то же время он отказался назвать собственные предложения из этих пунктов.
"Домыслы патриарха Филарета и его требования или видение я комментировать не буду. А перед тем, как давать свои собственные предложения, я, как человек, который с сыновней покорностью относится к Вселенскому патриархату, который пошел на противостояние с Москвой, должен выслушать предложения его святейшества (вселенского патриарха Варфоломея, - ред.)", - заявил Макарий.
Он также подчеркнул, что он и Филарет на сегодня неофициально подчинены вселенскому патриарху.
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В свою очередь владыка Афанасий (Шкурупий), архиепископ Харьковский и Полтавский УАПЦ, обратил внимание на то, что никаких консультаций относительно общего собор между УПЦ КП и УАПЦ пока не ведется.
Так он прокомментировал слова архиепископа УПЦ КП владыки Евстратия (Зори) о том, что "процесс консультаций происходит, и мы со своей стороны как Церковь Киевского Патриархата делаем все, чтобы этот процесс занимал не месяцы, а за несколько недель мог бы быть завершен".
"Где, когда и с кем те "консультации" происходят?!" – риторически спросил в Facebook архиепископ Афанасий.
- Напомним, рассказал перед этим руководитель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), митрополит Макарий в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковським" на телеканале Еспресо.TV, что в образовании обновленной объединенной украинской православной церкви возникли проблемы: до сих пор нет приемлемого для всех участников названия церкви, ее устава и модели.
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