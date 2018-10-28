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Ryanair начинает полеты в новые европейские города

Ryanair начинает полеты еще в 5 городов Европы

Уже в воскресенье, 28 октября, лоукост Ryanair совершит первый полет в одну из "новых" стран Европы, сообщает ТСН.

Рейс запланирован из аэропорта "Борисполь" в 13:30 в Вильнюс.

В дальнейшем будут осуществляться полеты также в Польшу (Варшава и Быдгощ), Испанию (Барселона), Великобританию (Лондон) , Литву (Вильнюс) и Словакию (Братислава).

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