Ryanair начинает полеты в новые европейские города
28 октября, 2018, 07:25
Ryanair начинает полеты еще в 5 городов Европы
Уже в воскресенье, 28 октября, лоукост Ryanair совершит первый полет в одну из "новых" стран Европы, сообщает ТСН.
Рейс запланирован из аэропорта "Борисполь" в 13:30 в Вильнюс.
В дальнейшем будут осуществляться полеты также в Польшу (Варшава и Быдгощ), Испанию (Барселона), Великобританию (Лондон) , Литву (Вильнюс) и Словакию (Братислава).
- Как сообщалось, Ryanair будет летать из аэропорта в Херсоне.
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