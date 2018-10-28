Россия перебросила под Калининград новейшие комплексы "Самарканд"

28 октября, 2018, 11:46

Россия разместила в Калининградской области новейшие комплексы "Самарканд"

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные госзакупок.

Согласно документации тендера, в России развернуто как минимум 13 комплексов РЭБ "Самарканд", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Они размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси.

Комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота РФ, следует из материалов госзакупок.

Российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.