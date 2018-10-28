Президент: Украина имеет во Второй мировой особый, жертвенный счет потерь

28 октября, 2018, 12:27

28 октября отмечают 74-ю годовщину освобождения от нацистских захватчиков, Вторая мировая война является величайшей трагедией в истории человечества, и Украина имеет в ней особый, жертвенный счет потерь

На этом подчеркнул президент Петр Порошенко в обращении по случаю 74-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

"Вторая мировая война - это не только историческая давность или зарубцевавшаяся рана на теле современной цивилизации, это самая большая трагедия людей, что не оставляет нас и по сей день. В той трагедии Украина имеет свой особый, жертвенный счет бесчисленных человеческих потерь. Война, оккупация и, наконец, одержанная победа стоили нам, по разным оценкам, от восьми до десяти миллионов невинно загубленных жизней. Вечная и светлая память погибшим", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что 74 года назад украинская земля, которая была сплошной ареной ожесточенных боевых действий, сбросила с себя смертельную удавку нацистских поработителей.

"Но еще долго, до последнего дня войны украинцы храбро воевали в рядах Красной армии и регулярных войск государств Антигитлеровской коалиции, боролись с врагом в подпольных движениях сопротивления многих европейских стран, ценой собственного здоровья в тылу непрерывно обеспечивали потребности фронтов", - отмечает Президент.

В то же время он подчеркнул, что после того, как в мире воцарился мир, воины Украинской повстанческой армии оказывали отчаянное сопротивление сталинскому режиму, гибли в неравных боях с войсками НКВД.

"Низкий поклон и сердечная благодарность всем людям старшего поколения и лично каждому участнику тех бурных событий за совершенный подвиг ради свободной и счастливой жизни потомков. Ваши личное мужество и неодолимая сила духа, уважаемые ветераны, весомый ратный и трудовой вклад в общую победу заслуженно признаны международным сообществом", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, именно на жизненных примерах ветеранов воспитаны современные патриоты - защитники Украины, и сегодня доблестные наследники героев Второй мировой войны и украинской освободительной борьбы дают решительный отпор российским агрессорам и их приспешникам на Востоке государства.

"Верю в силу, успех и славу наших воинов", - подчеркнул президент.