Под Черниговом задержали мать, которая утопила двоих детей

28 октября, 2018, 11:59

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что бывшая жена исчезла с двумя детьми 5 и 6 лет

Как удалось узнать "Вартовим Еспресо", женщину в неадекватном состоянии задержали вчера вечером недалеко от Чернигова.

Она сначала говорила, что дети вроде пошли купаться, но потом все же призналась в совершении страшного преступления. Тела двух детей пяти и шести лет нашли сегодня на озере Серебряный кол.

Ранее в полицию обратился мужчина, который сообщил, что бывшая жена исчезла с двумя детьми 5 и 6 лет.

Ее нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Она рассказала, что дети пошли купаться в озере, там их и нашли мертвыми.

Теперь горе-мать может провести в тюрьме 15 лет или получить пожизненное заключение.