Под Черниговом задержали мать, которая утопила двоих детей
28 октября, 2018, 11:59
В полицию обратился мужчина, который сообщил, что бывшая жена исчезла с двумя детьми 5 и 6 лет
Как удалось узнать "Вартовим Еспресо", женщину в неадекватном состоянии задержали вчера вечером недалеко от Чернигова.
Она сначала говорила, что дети вроде пошли купаться, но потом все же призналась в совершении страшного преступления. Тела двух детей пяти и шести лет нашли сегодня на озере Серебряный кол.
Ранее в полицию обратился мужчина, который сообщил, что бывшая жена исчезла с двумя детьми 5 и 6 лет.
Ее нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Она рассказала, что дети пошли купаться в озере, там их и нашли мертвыми.
Теперь горе-мать может провести в тюрьме 15 лет или получить пожизненное заключение.
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