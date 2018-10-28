Пентагон поставил в Европу самую большую с начала века партию боеприпасов

28 октября, 2018, 14:59

Пентагон поставил на авиабазу ВВС США Рамштайн в Германии около 100 контейнеров с боеприпасами

Об этом сообщается на сайте базы.

Поставка осуществлена в октябре. "Это крупнейшая партия такого рода после операции "Союзная сила", которая проводилась в 1999 году", - пояснил начальник боевых операций MUNS Дэвид Хэд. Тогда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов в Югославию.

Как отмечается, боеприпасы предназначены для поддержки инициативы НАТО по европейскому сдерживанию и расширению военной базы американских ВВС на территории Европы. Кроме того, они должны обеспечить "оперативную реакцию на угрозы со стороны агрессивных игроков".

Авиабаза Рамштайн - крупнейший опорный пункт американских ВВС, дислоцированный за пределами страны. Там же находится штаб-квартира ВВС США в Европе и, вероятно, центр управления полетами военных беспилотников.