Пентагон поставил в Европу самую большую с начала века партию боеприпасов
Об этом сообщается на сайте базы.
Поставка осуществлена в октябре. "Это крупнейшая партия такого рода после операции "Союзная сила", которая проводилась в 1999 году", - пояснил начальник боевых операций MUNS Дэвид Хэд. Тогда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов в Югославию.
Как отмечается, боеприпасы предназначены для поддержки инициативы НАТО по европейскому сдерживанию и расширению военной базы американских ВВС на территории Европы. Кроме того, они должны обеспечить "оперативную реакцию на угрозы со стороны агрессивных игроков".
Авиабаза Рамштайн - крупнейший опорный пункт американских ВВС, дислоцированный за пределами страны. Там же находится штаб-квартира ВВС США в Европе и, вероятно, центр управления полетами военных беспилотников.
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