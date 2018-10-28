Пассажиропоток в поездах в Европу превышает поток в Россию

28 октября, 2018, 10:59

Украинцы стали чаще ездить в страны ЕС, чем в Россию

Об этом глава государства Петр Порошенко написал в Twitter.

По словам Порошенко, украинцы выбирают Европу.

"По данным "Укрзализныци", пассажиропоток в поездах в Европу превышает поток в РФ, который десятилетиями был главным зарубежным направлением для украинцев. Безвиз действует!" - написал Порошенко.