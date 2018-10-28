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Новым президентом Грузии может стать женщина, - экзит-пол

По результатам экзит-пола, проведенного по заказу правящей партии "Грузинская мечта", что является близкой к Бидзине Иванишвили, в президентских выборах якобы побеждает представительница данной политсилы Саломе Зурабишвили

Об этом передает государственный Первый канал (Грузия).

Согласно результатам, кандидат в президенты от оппозиционного "Единого национального движения" Михеила Саакашвили на имя Григол Вашадзе вышел на второе место.

Экзит-пол для "Грузинской мечты" провела компания социологических исследований "Психопроект".

Соответственно, проведение второго тура президентских выборов в настоящее время является маловероятным.

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