Новым президентом Грузии может стать женщина, - экзит-пол
28 октября, 2018, 20:31
По результатам экзит-пола, проведенного по заказу правящей партии "Грузинская мечта", что является близкой к Бидзине Иванишвили, в президентских выборах якобы побеждает представительница данной политсилы Саломе Зурабишвили
Об этом передает государственный Первый канал (Грузия).
Согласно результатам, кандидат в президенты от оппозиционного "Единого национального движения" Михеила Саакашвили на имя Григол Вашадзе вышел на второе место.
Экзит-пол для "Грузинской мечты" провела компания социологических исследований "Психопроект".
Соответственно, проведение второго тура президентских выборов в настоящее время является маловероятным.
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