Новым президентом Грузии может стать женщина, - экзит-пол

28 октября, 2018, 20:31

По результатам экзит-пола, проведенного по заказу правящей партии "Грузинская мечта", что является близкой к Бидзине Иванишвили, в президентских выборах якобы побеждает представительница данной политсилы Саломе Зурабишвили