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На столичной Соломенке пьяный водитель влетел в дерево

В Соломенском районе города Киева на улице Кудряшова пьяный водитель на Тойоте влетел в дерево. Авария произошла вечером в воскресенье, 28 октября 2018 года

По предварительной информации, машина зацепила бордюр, вылетела на тротуар, снесла дорожный знак и въехала в дерево, передают Вартови. Еспресо.

К счастью, в момент аварии пешеходов на пути машины не было, они успели среагировать.

Водителя заподозрили в нетрезвом вождении. Когда он прошел тест на состояние алкогольного опьянения, драгер показал 2,31 промилле.

В момент аварии водитель находился один в салоне автомобиля.

На место вызвали "скорую", ему оказали помощь на месте.

В салоне Тойоты нашли травматический пистолет. По словам патрульных, у водителя есть разрешение на пистолет.

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