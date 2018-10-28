На столичной Соломенке пьяный водитель влетел в дерево

28 октября, 2018, 19:34

В Соломенском районе города Киева на улице Кудряшова пьяный водитель на Тойоте влетел в дерево. Авария произошла вечером в воскресенье, 28 октября 2018 года

По предварительной информации, машина зацепила бордюр, вылетела на тротуар, снесла дорожный знак и въехала в дерево, передают Вартови. Еспресо.

К счастью, в момент аварии пешеходов на пути машины не было, они успели среагировать.

Водителя заподозрили в нетрезвом вождении. Когда он прошел тест на состояние алкогольного опьянения, драгер показал 2,31 промилле.

В момент аварии водитель находился один в салоне автомобиля.

На место вызвали "скорую", ему оказали помощь на месте.

В салоне Тойоты нашли травматический пистолет. По словам патрульных, у водителя есть разрешение на пистолет.