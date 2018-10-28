На референдуме в Ирландии проголосовали за исключение из конституции понятия богохульства
28 октября, 2018, 16:11
В католической Ирландии большинство жителей высказались на референдуме за исключение из конституции понятия богохульства как преступления
Об этом передает BBC со ссылкой на данные экзит-поллов.
"За" проголосовали 64.85% избирателей.
Референдум проводился в субботу, 27 октября 2018 года, одновременно с выборами президента.
- Напомним, президентом Ирландии на второй срок переизбрали действующего главу государства Майкла Гиггинса.
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