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На референдуме в Ирландии проголосовали за исключение из конституции понятия богохульства

В католической Ирландии большинство жителей высказались на референдуме за исключение из конституции понятия богохульства как преступления

Об этом передает BBC со ссылкой на данные экзит-поллов.

"За" проголосовали 64.85% избирателей.

Референдум проводился в субботу, 27 октября 2018 года, одновременно с выборами президента.

  • Напомним, президентом Ирландии на второй срок переизбрали действующего главу государства Майкла Гиггинса.
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