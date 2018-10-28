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На Львовщине открыли учебный комплекс для пожарных

В 184-м Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялось торжественное событие - открытие учебно-тренировочного комплекса школы подготовки и переподготовки специалистов пожарной охраны

Об этом мероприятии сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На базе созданного учебно-тренировочного комплекса будущих пожарных будут обучать за многими пожарными специальностям, в частности, водители пожарных и гусеничных машин, пожарных респираторников.

В состав учебного комплекса входят аудитории, учебные места и тренажеры для изучения теоретических положений и отработки практических вопросов организации пожарной охраны, технической подготовки, охраны труда, интерактивные средства обучения.

Кроме того, на территории комплекса построена полоса психологической подготовки пожарных, на которой военные учатся преодолевать различные препятствия в условиях реального пожара.

В ближайшей перспективе планируется оборудовать пост газодымозащитной службы, в котором военнослужащие будут учиться работать в средствах защиты дыхания.

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