На Львовщине открыли учебный комплекс для пожарных
Об этом мероприятии сообщает пресс-служба Министерства обороны.
На базе созданного учебно-тренировочного комплекса будущих пожарных будут обучать за многими пожарными специальностям, в частности, водители пожарных и гусеничных машин, пожарных респираторников.
В состав учебного комплекса входят аудитории, учебные места и тренажеры для изучения теоретических положений и отработки практических вопросов организации пожарной охраны, технической подготовки, охраны труда, интерактивные средства обучения.
Кроме того, на территории комплекса построена полоса психологической подготовки пожарных, на которой военные учатся преодолевать различные препятствия в условиях реального пожара.
В ближайшей перспективе планируется оборудовать пост газодымозащитной службы, в котором военнослужащие будут учиться работать в средствах защиты дыхания.
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