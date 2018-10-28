Львовский облсовет просит Кабмин, чтобы капелланам также предоставляли статус УБД

28 октября, 2018, 20:57

Сегодня капелланы, которые несут службу в зоне боевых действий, могут рассчитывать максимум на статус участника войны, который не дает тех социальных преференций, что статус участник боевых действий. Следовательно, депутаты Львовского облсовета обратились к Кабмину и МОУ относительно предоставления статуса УБД военным священникам

За соответствующее заявление проголосовали 43 депутата Львовского областного совета, сообщает Дивись.info.

На сегодняшний день капеллан, который был контужен, травмирован или ранен, не может рассчитывать даже на соответствующую медицинскую помощь, которую получают те, у кого есть статус УБД, а среди таких немало людей, которые не были дальше третьей линии и времени пребывания в зоне АТО хватило только для соблюдения формальностей.

"Мы практически постоянно были на нулевой линии. Никогда не находились в штабах. Мы видели людей, которые напоминали серую массу. Они уже были черные от усталости, от того, что они видели, от жестоких боев. Если говорить о заслугах военных священников, нам не нужны награды - мы просто выполняем свой духовный долг, мы врачи души и одновременно тела, мы хотим спасти каждого военнослужащего, но в то же время, находясь там, много капелланов были задеты, многие были травмированы. Были физические травмы, которые привели к инвалидности. Были контузии и даже посттравматический синдром. Но есть проблема, что, приходя сюда, возвращаясь в свои дома, мы не имеем социальной защиты, которая бы дала нам право на реабилитацию, лечение. И одновременно показать своим родным, что мы не просто оставили семьи ", - рассказал во Львовском пресс-клубе капеллан УПЦ КП отец Марьян Сеник.

Военный священник подчеркнул, что в Киевском патриархате УПЦ в Львовско-Сокальской епархии капелланы, которые приняли участие в АТО и сегодня участвуют в ООС, имеют лишь статус участника войны.

"Он отличается от статуса участника боевых действий. Я один из первых, кто получил статус участника войны, обивая пороги различных инстанций. Но этот статус не дает практически ничего. Прежде всего потому, что в Украине нет провозглашенной войны", - сказал капеллан.

Зато отец Олег Грициняк отмечает, что статус УБД нужен не так священникам, как их семьям, которые тоже нуждаются в социальной защите.

"С 2014 года военные священники ездят с поддержкой, с помощью к бойцам в зону АТО. Все священники едут туда, где в них нуждаются. То есть не в штабы, а на сам перед, где идет война, слышны выстрелы. Каждый из нас рискует там жизнью. Конечно, кто часто ездит, не очень боится, потому что многое успели повидать. Никто из нас не шел туда ради привилегий или какого статуса. Все шли по зову души как дети своего народа. Они воевали, а мы их поддерживали, успокаивали. Берет злость, когда депутаты или работники каких-то структур приезжали на трение линию, побыли там день, сделали фотографии и получали статус УБД, пользуются льготами, тогда как есть даже бойцы, которые не могут получить статус УБД ", - сказал отец Олег.

В свою очередь, капеллан отец Орест Сало отметил, что после длительных попыток добиться социальной справедливости остался единственный выход - суд. Но судиться с государством священникам не подходит.

"Когда в 2014 году мы отправились в зону боевых действий, то никто еще ничего не знал о статусе УБД. Но тогда нам надо было собрать очень много документов, чтобы попасть в зону АТО. Эти документы собирались на местном уровне, епархиальном, передавались в Киев в департамент капелланства УГКЦ. Затем они передавались в Министерство обороны, где мы проходили довольно тщательную проверку. О статусе УБД я узнал впервые на съезде капелланов в декабре 2014 года. К тому времени один из наших священников уже такой статус получил. Мы сдали документы, речь о тех, кто уже в то время имел ротации неделю-две-месяц, имели выдержки из приказов из воинских частей. Все это должно подаваться пакетом, чтобы каждый отдельно не ходил обивать пороги межведомственной комиссии. Я продолжил свою службу вместе с батальоном на востоке. А когда в 2015 вернулся вместе с ними, то в департаменте капелланства сообщили, что произошли изменения в действующем законодательстве о получении статуса ветерана и участника боевых действий, которые исключили нас из этого закона. Те отцы, которые успели к тому времени, получили статус участника боевых действий. Мне же пришел отказ. Продолжилось обивки порогов. Единственное, что мы могли сделать - подавать в суд. Но есть военные, которые не могут получить этот статус, да и священникам судиться с государством не к лицу. Поэтому инициативу депутатов областного совета мы приветствуем. У нас есть священники, которые получили травму, контузию, ранения. Фактически они не имеют права на государственное обеспечение своего лечения ", - пояснил отец Орест.