Количество жертв нападения на синагогу в Питсбурге увеличилось до 10
Об этом сообщил в субботу центральный американский телеканал CNN.
"Десять человек погибли во время стрельбы в субботу утром в синагоге "Дерево жизни" в Питсбурге", - приводит телеканал слова главы администрации города Керте Конрада.
Ранее сообщалось о четырех, а затем о восьми погибших, а также о многих раненых. Среди новых подробностей, которые стали известны в течение субботы, отмечается, что нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, ранее размещал в соцсетях призывы антисемитского характера.
Напомним, в субботу в городе Питтсбург, штат Филадельфия, нападавший оказал вооруженное нападение на местную синагогу "Дерево жизни". Инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени. В 9:45 в синагоге начались сразу три службы в различных частях здания, где в целом присутствовали около 100 человек. Когда Бауэрс зашел в синагогу, он выкрикнул насильственный лозунг против всех евреев и начал стрелять в присутствующих.
На инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав события в Питтсбурге "опустошительными" и пообещав поддержку местной общине со стороны федерального правительства. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также осудил в своем заявлении нападение на еврейскую общину.
- Как сообщалось, антисемит ворвался с оружием в синагогу в Питсбурге.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-