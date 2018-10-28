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Количество жертв нападения на синагогу в Питсбурге увеличилось до 10

По официальной информации, количество жертв вооруженного нападения на синагогу в американском городе Питтсбурге увеличилось до десяти человек, много людей получают лечение от ранений

Об этом сообщил в субботу центральный американский телеканал CNN.

"Десять человек погибли во время стрельбы в субботу утром в синагоге "Дерево жизни" в Питсбурге", - приводит телеканал слова главы администрации города Керте Конрада.

Ранее сообщалось о четырех, а затем о восьми погибших, а также о многих раненых. Среди новых подробностей, которые стали известны в течение субботы, отмечается, что нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, ранее размещал в соцсетях призывы антисемитского характера.

Напомним, в субботу в городе Питтсбург, штат Филадельфия, нападавший оказал вооруженное нападение на местную синагогу "Дерево жизни". Инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени. В 9:45 в синагоге начались сразу три службы в различных частях здания, где в целом присутствовали около 100 человек. Когда Бауэрс зашел в синагогу, он выкрикнул насильственный лозунг против всех евреев и начал стрелять в присутствующих.

На инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав события в Питтсбурге "опустошительными" и пообещав поддержку местной общине со стороны федерального правительства. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также осудил в своем заявлении нападение на еврейскую общину.

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