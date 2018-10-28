Экс-командующий сухопутными силами США в Европе объяснил, как можно обновить договор о малых и средних ракетах

28 октября, 2018, 21:31

Соединенные Штаты могут обновить договор о ракетах средней и малой дальности, вместо того чтобы выходить из него

Об этом бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес рассказал в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.

При этом, отметил он, следует отталкиваться от новых технических реалий и роста роли Китая.

"Как по мне, есть три важные вещи о ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Прежде всего это то, что Россия годами нарушала договорные обязательства, и другие страны признали, что Россия не выполняла свою часть обязательств; и это не должно быть ни для кого сюрпризом, ведь это является исторической тенденцией - не выполнять договорные обязательства, пока не будет предусмотрено неукоснительное соблюдение протокола. Во-вторых, договор, который был подписан почти 30 лет назад, не учитывает современных технологий: к примеру, дроны, беспилотные воздушные системы, а также значительное количество другого оборудования, которое еще не существовало в те времена, когда был подписан договор. Поэтому я считаю, что этот договор, возможно, является несколько устаревшим относительно определенных аспектов", - отметил он.

Кроме того, военный напомнил, что Китай не был подписантом договора о ликвидации ракет, поскольку "его намеренно оставили в стороне от этого процесса для того, чтобы договориться с Советским Союзом".

"Думаю, что сейчас, с ростом китайской агрессии, ростом угроз со стороны Китая, нужно также учитывать его потенциал. Назвав эти три составляющие, я бы предпочел, чтобы мы остались участниками этого договора и пытались решить эти три вопроса вместо того, чтобы выходить из договора: обеспечить и усилить весомость протокола, который бы неукоснительно соблюдался Россией, обновить сам договор с учетом новых технологий, а также провести новые переговоры с целью привлечения к соглашению Китая", - подытожил Ходжес.

Разговор с ним происходил во время проведения Львовского форума.