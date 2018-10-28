Через 10 из 12 переходов на границе с Беларусью идет контрабанда, - Безсмертный

28 октября, 2018, 22:10

Главная причина подорожания бензина заключается в масштабной контрабанде в Украину российской продукции через Беларусь

Об этом украинский политик, бывший посол в Беларуси Роман Безсмертный рассказал в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.

"Вот сколько говорят про Беларусь? То направление остается абсолютно неприкрытый. Тема объема контрабанды - ну, какая разница заниматься России контрабандой через собственную российскую границу или через белорусско-украинскую границу? Говоришь, говоришь - с 12 переходов два урегулированы, 10 - абсолютно стихийные. Молчок. Абсолютно никакой реакции нет. Очевидно, что так как и нынешний скачок цен (на бензин - ред.), так и много других вещей, плывут оттуда. Поэтому в данном случае требование к государству только одно - начать выполнять ту роль, которую ему предстоит выполнять, а не стимулировать процессы развалы государства Украина", - отметил Бессмертный.

По его мнению, последнее резкое повышение стоимости бензина внутри страны напрямую связано с контрабандой российского топлива в Украину через Беларусь.

"Недавно взорвалась цена на бензин. Ну, кто не знает, что почти половина всех светлых горюче-смазочных продуктов идет по схеме Россия-Беларусь-Украина? Там она заходит по давальческой схеме, без налогообложения. Это порождает дополнительную контрабанду. Поэтому официальная цифра - 50% рынка - очень далека от реальной, потому что, с моей точки зрения, это только половина всего объема, часть которого заходит официально, часть - контрабанда на украинский рынок. А это что тогда? Представляете, какой ресурс вымывается отсюда? Поэтому эти решения, которые приняты сейчас Путиным относительно применения санкций, это решения в этой схеме!", - подчеркнул политик.