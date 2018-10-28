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Бывший лидер Каталонии Пучдемон основал новую партию

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон основал новую партию, которая получила название "Вызов" (Crida)

Первые партийные собрания состоялись 27 октября в каталонском городе Манреса, а Пучдемон выступил на них с помощью видеосвязи из Брюсселя, сообщает DW.

"Пучдемон... призвал всех сторонников независимости Каталонии к единству и продолжению борьбы за отделение региона от Испании", - говорится в сообщении.

Как отмечается, некоторые бывшие союзники лидера сепаратистов сейчас выражают умеренные позиции и отказываются присоединиться к новой партии.

Сейчас в Каталонии действуют по меньшей мере три партии, которые выступают за независимость от Мадрида. На последних парламентских выборах в регионе три партии, выступающие за независимость Каталонии, суммарно имеющие более чем половину из 135 депутатских кресел в новом парламенте. Однако больше всего голосов получила партия "Граждане", которая выступает за единство региона с Испанией.

Политический кризис в Каталонии начался 1 октября 2017 года, когда в регионе состоялся запрещенный властями в Мадриде референдум о независимости от Испании. По данным каталонской власти, более 90 процентов лиц, которые приняли в нем участие, поддержали независимость региона.

Правительство Испании объявило плебисцит незаконным, а впоследствии распустило парламент и правительство Каталонии после того, как они приняли декларацию о независимости региона.

Сейчас несколько лидеров движения за независимость находятся под стражей или, как сам Пучдемон, в изгнании.

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