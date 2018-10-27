Жеваго рассказал, как Украине увеличить добычу собственной нефти и газа

27 октября, 2018, 17:56

Украина имеет хорошие перспективы развития национальной нефте- и газодобывающей отрасли. Вместе с тем, ее дальнейшее развитие зависит от применения новейших западных технологий и собственных инновационных разработок

Об этом известный украинский предприниматель, владелец футбольного клуба "Ворскла" Константин Жеваго рассказал в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"Крупнейшие добывающие территории сегодня это, безусловно, Полтава и Харьков. И самое главное, что там есть очень большая перспектива. Но чтобы эту перспективу реализовать нам нужны опытные руки, мозги, люди. И нам нужны технологии. Потому что если это можно делать в Америке, то дайте мне хоть одну причину, почему мы покупаем нефть и газ за доллары США и почему мы не сможем за те же доллары США купить такие же технологии", - отметил он.

Однако, самым главным фактором Жеваго при этом считает украинцев, которые будут "брать эти технологии в свои руки".

"Будут иметь образование, опыт, будут иметь понимание, как эти технологии использовать для нефтегазодобычи, и делать эту страну богатой и экономически развитой", - отметил Жеваго.

Полная версия интервью выйдет на канале завтра в 10.10. Повтор в 22.00.