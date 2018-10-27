Жеваго: каждое авто BMW на 35% сделано из украинской стали
Об этом один из богатейших украинцев, владелец футбольного клуба "Ворскла" Константин Жеваго сообщил в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.
Он рассказал, что именно за границей производится из украинской стали.
"Горно-металлургический комплекс и наши предприятия, которые в горно-металлургическом комплексе работают, они производят продукцию, которая потребляется крупнейшими сталелитейными компаниями. Такими как ThyssenKrupp, как Voestalpine, как Nippon Steel. Потом из их продукции производятся крупнейшие и лучшие автомобили в мире, независимо от того, где они ездят сегодня. В Киеве ли, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Токио или в Гонконге", - отметил предприниматель.
В частности, речь идет об авто BMW.
"Любой автомобиль BMW, который ездит по любым дорогам, по своему весу на 35% создан из молекул, которые мы производим на предприятиях компании FerrExpo в Полтавской области", - отметил Жеваго.
Полная версия интервью выйдет завтра в 10.10. Повтор в 22.00.
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