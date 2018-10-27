Из Беларуси депортировали украинского бизнесмена

27 октября, 2018, 08:16

В Минске задержали и депортировали с территории Беларуси известного в Украине бизнесмена Николая Латанского

Об этом бизнесмен написал в Facebook.

Латанского задержали поздно вечером 23 октября в отеле "Славянский", рядом с Минск-Ареной.

“По дороге в РУВД я подозревал, что именно моя публичная позиция, направленная против политики России в Украине, и может быть причиной, но я не мог себе даже представить, чтобы обвинение было сформулировано следующим образом: "Латанский Николай Витальевич принадлежит к террористической экстремистской вооруженной организации, ведущей подрывную деятельность на территории России", - написал в Facebook украинский бизнесмен.

Николая Латанского отпустили с приказом до 24 октября покинуть территорию Беларуси. В Украину он возвращался на автомобиле вместе с женой.

"Я никогда так сильно не стремился на родину. Украина — свободная страна. В очередной раз я всем сердцем почувствовал, что направление, в котором движется моя родина, каким бы сложным не было это движение, — единственно правильное. И я счастлив, что живу в Украине", — отметил бизнесмен.