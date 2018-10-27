Вступил в силу закон о равных правах женщин и мужчин на военной службе

27 октября, 2018, 11:35

Вступил в силу закон № 2523-VIII о равных правах женщин и мужчин на военной службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, документ опубликовали в официальном парламентском издании 10 дней назад

Документ опубликовали в официальном парламентском издании 10 дней назад

Ранее в Уставе внутренней службы значилось, что военнослужащие-женщины, как правило, не назначаются в состав суточного наряда. Этот закон устанавливает новые правила, согласно которым "военнослужащие в состав суточного наряда назначаются с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства". Такая формулировка объяснили соблюдением в. 24 Конституции, согласно которой равенство прав женщины и мужчины обеспечивается, в частности, с созданием условий, позволяющих сочетать труд с материнством, а также включительно с предоставлением оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям.

В закон о военной службе ввели норму, согласно которой женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрещения дискриминации по признаку пола), что включает принятие по контракту и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, выполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета.

Закон изымает упоминания об ограничении возраста службы для женщин только до 40 лет - как по призыву, так и по контракту. Зато, как и мужчинам, разрешается служить до предельного возраста пребывания на военной службе (а это до 45 лет для рядовых и сержантов до 60 лет для военнослужащих высшего офицерского состава).

Ранее военнообязанные женщины зачислялись в запас второго разряда без учета присвоенных им военных званий, вследствие чего всех женщин переводили в отставку в одном возрасте. Кроме того, предельный возраст пребывания женщин в запасе - 50 лет, а мужчин - 65 лет. Поэтому женщины были лишены возможности получать новые воинские звания, а в дальнейшем - получать потенциально более высокую пенсию. Закон убирает соответствующие ограничения для женщин.

По новым правилам от прохождения сборов освобождаются не все женщины, как раньше, а только беременные.