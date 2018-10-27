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Возле Храма Гроба Господня в Иерусалиме священники подрались с полицией

В Иерусалиме произошла стычка полиции с группой христианских священников у входа в Храм Гроба Господня

В городских правоохранительных органах сказали, что причиной конфликта стал отказ коптского духовенства допустить в принадлежащую им часть храма представителей управления древностей Израиля для проведения ремонтных работ, передает УНИАН.

"Поскольку они не подчинились распоряжению полиции, был отдан приказ об их эвакуации. Одного из них полицейские были вынуждены задержать. Он злостно нарушил общественный порядок и даже попытался напасть на сотрудников", - рассказали в полиции.

Отмечается, что перед этим правоохранители пытались провести переговоры со священниками, однако тщетно.

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