Во время гонок на выживание в Кривом Роге машина одного из каскадеров влетела в зрителей
Пострадало двое взрослых и двое детей. Троих забрали в больницы. Как сообщили медики, пострадавшая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии и находится в реанимации, передает 1tv.kr.ua.
Как заявили в Криворожском отделе полиции, пострадали четыре человека: двое детей и двое взрослых. Детей госпитализировали в 8-ю городскую больницу. Мальчик 5 лет с закрытой травмой грудной клетки. И девочка 10 лет. Ей врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, травму живота, внутреннее кровотечение, множественные ссадины. Ребенок находится в реанимации, медики борются за ее жизнь.
Еще одну женщину госпитализировали в "Тысячку". Ее обследуют медики. Они диагностировали закрытый перелом шейки бедра.
По предварительной информации, гонщик влетел в толпу из-за отказа тормозов. За рулем был Анатолий Бойко, участник под номером 25. Водитель находится в шоковом состоянии.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-