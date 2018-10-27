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Во время гонок на выживание в Кривом Роге машина одного из каскадеров влетела в зрителей

В субботу, 27 октября 2018 года, в Саксаганском районе Кривого Рога состоялись "Гонки на выживание". Во время выполнения каскадерского трюка автомобиль влетел в толпу и задел людей

Пострадало двое взрослых и двое детей. Троих забрали в больницы. Как сообщили медики, пострадавшая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии и находится в реанимации, передает 1tv.kr.ua.

Как заявили в Криворожском отделе полиции, пострадали четыре человека: двое детей и двое взрослых. Детей госпитализировали в 8-ю городскую больницу. Мальчик 5 лет с закрытой травмой грудной клетки. И девочка 10 лет. Ей врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, травму живота, внутреннее кровотечение, множественные ссадины. Ребенок находится в реанимации, медики борются за ее жизнь.

Еще одну женщину госпитализировали в "Тысячку". Ее обследуют медики. Они диагностировали закрытый перелом шейки бедра.

По предварительной информации, гонщик влетел в толпу из-за отказа тормозов. За рулем был Анатолий Бойко, участник под номером 25. Водитель находится в шоковом состоянии.

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