В Шотландии разработали более 10 документов для проведения референдума

27 октября, 2018, 09:56

Правительство Шотландии разработало более десяти документов относительно проведения второго референдума о независимости

Об этом сообщает Euobserver со ссылкой на информационный запрос.

"Правительство Шотландии подготовило по меньшей мере 13 коротких справочных документов относительно планов проведения второго референдума о независимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шотландская консервативная партия назвала тайное обсуждение "безответственным", но шотландские лидеры заявили, что после первого референдума, который состоялся в 2014 году, ситуация изменилась, поскольку после выхода Великобритании из ЕС и Шотландии против своей воли придется покинуть блок.