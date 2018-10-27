В Харькове загорелось студенческое общежитие, есть пострадавшие
27 октября, 2018, 15:36
Сообщение о пожаре спасатели получили на рассвете в субботу, 27 октября. В одной из комнат общежития Университета радиоэлектроники загорелись домашние вещи и холодильник
Студенты пытались самостоятельно потушить огонь, однако отравились угарным газом, передает Еспресо.TV.
Огнеборцы ликвидировали пожар за полчаса.
Эвакуированы 35 человек.
Пострадавшие находятся на обследовании в отделении токсикологии.
Что именно чтало причиной возгорания, выясняют следователи.
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