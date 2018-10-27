В 4 утра Украина переходит на зимнее время
27 октября, 2018, 21:24
В воскресенье, 28 октября, ровно в 04:00 стрелка часов переводится ровно на один час назад
Об этом напоминает Еспресо.TV.
Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.
В то же время, Европа отказывается от понятий "зимнее" и "летнее" время.
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