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Украинское креативное агентство стало лучшим в мире по версии Red Dot Award

Украинское креативное агентство Banda.agency стало лучшим в мире в 2018 году по версии международной дизайнерской премии Red Dot Award

Об этом говорится в Твиттере агентства.

Кроме того, Banda.agency получило гран-при конкурса за дизайн бренда автозаправок "OKKO".

В июне агентство Banda.agency и Republique получили бронзовую статуэтку Международного фестиваля рекламы "Каннские львы" в категории Design за брендинг песенного конкурса "Евровидение-2017".

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