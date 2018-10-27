Украинское креативное агентство стало лучшим в мире по версии Red Dot Award

27 октября, 2018, 10:25

Украинское креативное агентство Banda.agency стало лучшим в мире в 2018 году по версии международной дизайнерской премии Red Dot Award

Об этом говорится в Твиттере агентства.

Кроме того, Banda.agency получило гран-при конкурса за дизайн бренда автозаправок "OKKO".

В июне агентство Banda.agency и Republique получили бронзовую статуэтку Международного фестиваля рекламы "Каннские львы" в категории Design за брендинг песенного конкурса "Евровидение-2017".