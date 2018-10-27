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Призеры украинской команды Invictus Games награждены отличиями МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД - нагрудными знаками "За безопасность народа"

Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД - нагрудными знаками "За безопасность народа". Представители диаспоры получили медали "За международное сотрудничество в правоохранительной деятельности". Диаспора помогала в организации и приеме команды.

"Поздравляю украинскую команду InvictusGames с классным выступлением в Сиднее. 20 медалей: 7 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых. Это на 6 больше чем в прошлом году в Канаде. Каждый из призеров получил награду МВД и заслуживает наградное оружие от министра. Диаспору тоже наградил медалями. Крепкие все!", - сказал Арсен Аваков.

"Каждый из них заслуживает на наградное оружие от министра", - добавил глава МВД.

Ранее Арсен Аваков подчеркнул, что "Эти уникальные соревнования несокрушимых ветеранов ‑ лучшая реабилитация после ранений полученных на войне. Это триумф духа сильнее тела".

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