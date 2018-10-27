Президент напомнил о годовщине массовых расстрелов украинской интеллигенции в СССР

27 октября, 2018, 11:59

Украина в субботу, 27 октября, с грустью вспоминает жертв массовых расстрелов интеллигенции в урочище Сандармох, которое стало символом Большого террора

Об этом в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

“Сегодня мы с грустью вспоминаем жертв массовых расстрелов интеллигенции в урочище Сандармох, которое стало символом Большого террора. 81 год назад в российской Карелии сталинские палачи расстреляли более тысячи узников Соловецких лагерей, среди которых – более 300 украинцев... Помним...”, - отметил Порошенко.

Он напомнил, что “в последний этап пошел цвет украинской интеллигенции: Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Марко Вороной, Валерьян Пидмогильный, Сергей Грушевский, Владимир Чехивский, Антон, Остап и Богдан Крушельницкие, Павел Филипович, Олекса Влызько, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой и другие”.

Как известно, урочище Сандармох стало одним из печальных символов Большого террора. Самую большую группу узников – 1111 человек – расстреляли с 27 октября по 4 ноября 1937 года.