Посол США посетила украинские ВМС и морских пехотинцев на Азове
27 октября, 2018, 18:57
Делегация посольства Соединенных Штатов Америки в Украине во главе с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович в субботу, 27 октября 2018 года, осмотрела корабли и объекты инфраструктуры украинских ВМС на азовском направлении
Целью визита является ознакомление с текущей ситуацией в акватории Азовского моря и посещение мест базирования подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.
Во время встречи Йованович обсудила с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины адмиралом Игорем Воронченком безопасную ситуацию в регионе и приоритетные пути дальнейшего сотрудничества.
После визита на корабли украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области.
- Напомним, перед этим появились подробности об американских фрегатах, которые предложили Украине.
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