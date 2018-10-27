Посол США посетила украинские ВМС и морских пехотинцев на Азове

27 октября, 2018, 18:57

Делегация посольства Соединенных Штатов Америки в Украине во главе с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович в субботу, 27 октября 2018 года, осмотрела корабли и объекты инфраструктуры украинских ВМС на азовском направлении