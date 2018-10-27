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Посол США посетила украинские ВМС и морских пехотинцев на Азове

Делегация посольства Соединенных Штатов Америки в Украине во главе с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович в субботу, 27 октября 2018 года, осмотрела корабли и объекты инфраструктуры украинских ВМС на азовском направлении

Целью визита является ознакомление с текущей ситуацией в акватории Азовского моря и посещение мест базирования подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

Во время встречи Йованович обсудила с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины адмиралом Игорем Воронченком безопасную ситуацию в регионе и приоритетные пути дальнейшего сотрудничества.

После визита на корабли украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области.

 

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