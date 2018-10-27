Полторы сотни пассажиров не могут вылететь из Одессы в Дубай

27 октября, 2018, 20:04

Около 160 пассажиров рейса "Одесса - Дубай" авиакомпании Flydubai застряли в Одесском аэропорту из-за срабатывания сигнализации "пожар правой стойки шасси"

В субботу, 27 октября 2018 года, в 16:06 борт A6-FEU прервал взлет и предпринял экстренное торможение. Экипаж принял решение заглушить двигатели на полосе и эвакуировать пассажиров, передает Думская.net.

В результате выяснилось, что никакого пожара ни на борту, ни в нише шасси не было. Сигнал тревоги оказался ложным.

Сейчас самолет отбуксирован на стоянку аэропорта, где проводится его осмотр.

В течение 50 минут, пока пассажирский "Боинг" занимал полосу, над Одессой кружил транспортный Ан-12БП. Примерно в 17 часов Антонов совершил успешную посадку в Одессе.

Тем временем эвакуированные пассажиры продолжают испытывать трудности.

"Рейс был назначен еще на 14:40. Отправились с опозданием. Во время движения по полосе самолет резко затормозил, так что сумки попадали. Нас сняли, самолет залили пеной. Нас до сих пор держат здесь (в аэропорту, - ред.). Сообщили, что мы полетим в Дубай тогда, когда это удобно авиакомпании. Когда именно - неизвестно! Обещали подогнать автобус до отеля для тех, кто из другого города. Я лечу с детьми, сейчас должен им объяснить, что они не будут есть и спать неизвестно сколько. Отношение наплевательское", - жалуется один из пассажиров.