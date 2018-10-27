Под Кабмином проходит “конопляный” марш

27 октября, 2018, 14:42

В столице под зданием Кабинета министров проходит очередная мирная акция под названием “Конопляный Марш Свободы” за реализацию Стратегии государственной политики относительно наркотиков

Об этом сообщает Укринформ.

В акции принимают участие около 200 активистов. Они держат плакаты с надписями: “#Конопля лечит", "Медицинский каннабис - наше право", "За качественные лекарства из конопли", "Украина. Реформы. Конопля" и тому подобное.

Активисты также рисуют цветными мелками надписи "#Конопля лечит" перед Кабмином.

На месте проведения акции присутствуют около 50 правоохранителей, в парке возле Кабмина примерно столько же. Среди них присутствуют представители полиции диалога. Митинг проходит спокойно.

Правоохранители также проверяют вещи отдельных активистов.

"Сегодня мы пришли под здание Кабинета министров, чтобы спросить, кто медлит в исполнении государственной стратегии Украины в отношении наркотиков. Стратегия есть и она четко прописана, ее сроки - это 2018-2020 годы. Этот год почти заканчивается, а сдвигов не очень много", - сказала пресс-секретарь Марша Татьяна Кузьменко.

По ее словам, два основных вопроса, которые прописаны в этой стратегии, - это декриминализация статьи 309 в пункте 1, где регламентируется административная или уголовная ответственность за владение определенным количеством каннабиса без цели сбыта для собственного потребления, и доступ медработников и ученых к изучению лечебных свойств каннабиса.

Выполнение стратегии - основной лозунг сегодняшнего марша, добавила Кузьменко.