 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Почему в политехническом колледже Керчи мог стрелять не один Росляков. Новые подробности

Украинский военный эксперт Константин Машовец рассказал, из каких соображений исходила группа "Информационное сопротивление", когда обнародовала собственную версию событий во время трагедии в Керчи, согласно которой там имела место перестрелка между двумя вооруженными группами

Об этом он написал у себя на странице в Facebook в субботу, 27 октября.

Далее приводится отрывок из его статьи.

"На это указывало сразу несколько факторов:

- мягко говоря, несколько странный метод эвакуации оккупационной властью тел погибших и раненых с места происшествия (с использованием закрытых армейских грузовиков и под беспрецедентно усиленной охраной);

- абсолютное "информационное замешательство" оккупантов в первые часы и дни после события (там явно подгоняли и утрясали наспех "нарисованные" детали и подробности "официальной версии");

- резкие изменения в поведении свидетелей всего, что произошло, которые сначала рассказывали о подробностях, никак не согласующихся с официальной версией, а теперь напрочь отказываются общаться и даже скрываются;

- оккупанты так же усиленно скрывают раненых и выживших в этой трагедии;

- характер окружения и действий так называемых правоохранительных органов оккупанта, которые вели себя на месте преступления весьма и весьма странно (например, на 3-й день после расстрела площадь окружения не уменьшалась в размерах, как обычно происходит в таких случаях, поскольку маньяка вроде бы нейтрализован и необходимость окружать большую территорию уже отсутствует, а наоборот расширялась. Оккупанты скорее всего зачищали территорию, ища и уничтожая улики и материальные свидетельства, противоречащие официальной версии и вполне возможно фабрикуя свидетельства "нужные";

- сведения о наличии на телах потерпевших ран явно не характерных для помпового ружья или минно-взрывного характера (у нашей группы есть сведения о наличии повреждений от нарезного стрелкового оружия, по крайней мере у трех погибших)".

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2018 суббота

больше новостей

27 октября, 2018 суббота

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать