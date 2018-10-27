Почему в политехническом колледже Керчи мог стрелять не один Росляков. Новые подробности

27 октября, 2018, 18:38

Украинский военный эксперт Константин Машовец рассказал, из каких соображений исходила группа "Информационное сопротивление", когда обнародовала собственную версию событий во время трагедии в Керчи, согласно которой там имела место перестрелка между двумя вооруженными группами

Об этом он написал у себя на странице в Facebook в субботу, 27 октября.

Далее приводится отрывок из его статьи.

"На это указывало сразу несколько факторов:

- мягко говоря, несколько странный метод эвакуации оккупационной властью тел погибших и раненых с места происшествия (с использованием закрытых армейских грузовиков и под беспрецедентно усиленной охраной);

- абсолютное "информационное замешательство" оккупантов в первые часы и дни после события (там явно подгоняли и утрясали наспех "нарисованные" детали и подробности "официальной версии");

- резкие изменения в поведении свидетелей всего, что произошло, которые сначала рассказывали о подробностях, никак не согласующихся с официальной версией, а теперь напрочь отказываются общаться и даже скрываются;

- оккупанты так же усиленно скрывают раненых и выживших в этой трагедии;

- характер окружения и действий так называемых правоохранительных органов оккупанта, которые вели себя на месте преступления весьма и весьма странно (например, на 3-й день после расстрела площадь окружения не уменьшалась в размерах, как обычно происходит в таких случаях, поскольку маньяка вроде бы нейтрализован и необходимость окружать большую территорию уже отсутствует, а наоборот расширялась. Оккупанты скорее всего зачищали территорию, ища и уничтожая улики и материальные свидетельства, противоречащие официальной версии и вполне возможно фабрикуя свидетельства "нужные";

- сведения о наличии на телах потерпевших ран явно не характерных для помпового ружья или минно-взрывного характера (у нашей группы есть сведения о наличии повреждений от нарезного стрелкового оружия, по крайней мере у трех погибших)".